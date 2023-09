Fiera del Levante: le attrazioni più richieste

La Fiera del Levante è una delle più importanti manifestazioni commerciali del sud Italia. Ogni anno, migliaia di visitatori si recano a Bari per scoprire le novità e le offerte dei vari settori espositivi. La 86esima edizione della Campionaria, che si è svolta dal 9 al 17 settembre 2023, ha avuto come slogan “La forza del Levante” e ha proposto diverse iniziative e attrazioni per il pubblico.

Enogastronomia: sapori e tradizioni

Uno dei padiglioni più frequentati è stato quello dedicato all’enogastronomia, dove si sono potuti degustare i prodotti tipici della Puglia e di altre regioni italiane. Olio, vino, formaggi, salumi, dolci e altre specialità hanno deliziato i palati dei visitatori, che hanno anche assistito a show cooking, laboratori e incontri con gli esperti del settore. L’enogastronomia è stata una delle chiavi di successo della Fiera del Levante, che ha valorizzato il patrimonio culinario del territorio.

Galleria delle Nazioni: un viaggio nel mondo

Un’altra attrazione molto apprezzata è stata la Galleria delle Nazioni, dove si sono potuti ammirare gli stand di diversi paesi stranieri. Cina, India, Pakistan, Marocco, Tunisia, Albania e altri hanno esposto i loro prodotti artigianali, culturali e turistici, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere altre realtà e culture. La Galleria delle Nazioni ha rappresentato un momento di scambio e di dialogo tra le diverse comunità presenti nella Fiera del Levante.

Campionaria: una manifestazione in evoluzione

La Fiera del Levante ha avuto anche alcuni aspetti critici, segnalati da alcuni visitatori. Alcuni hanno lamentato una riduzione degli spazi espositivi e una scarsa presenza di settori innovativi e tecnologici. Altri hanno sottolineato la necessità di rinnovare la formula della Campionaria, rendendola più attrattiva e coinvolgente per il pubblico. La Fiera del Levante è una manifestazione in evoluzione, che cerca di adeguarsi alle esigenze del mercato e dei consumatori.