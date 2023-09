Cisternino – operazione anti-furti: cinque auto recuperate dai carabinieri

I carabinieri di Cisternino hanno condotto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio per contrastare i reati predatori nel comune della Valle d’Itria. Tra i risultati più significativi, il ritrovamento di cinque auto rubate.

Controlli a tappeto e denunce

Durante l’estate, i militari hanno intensificato i controlli nei centri abitati e nelle località isolate, utilizzando sia pattuglie in auto che appiedate. Hanno anche ispezionato vari esercizi pubblici e seguito le manifestazioni organizzate in piazza. In totale, hanno perquisito diverse persone e abitazioni, controllato circa 800 veicoli, identificato più di 1.000 persone e elevato varie contravvenzioni al Codice della Strada.

Alcol, droga e auto rubate

I carabinieri hanno segnalato 15 persone alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, denunciato sette persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e tre persone per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Hanno inoltre ritirato la patente a un uomo che guidava ubriaco e recuperato cinque autovetture risultate oggetto di furto. Le auto sono state restituite ai legittimi proprietari.

Queste attività rientrano in un più ampio dispositivo di sicurezza messo in campo dalla compagnia carabinieri di Fasano, che ha operato anche nei comuni limitrofi di Fasano e Ostuni. L’obiettivo è garantire una cornice di serenità ai cittadini che, in estate, si riversano sui luoghi di aggregazione e divertimento.