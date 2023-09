Avvio anno scolastico a Bari, gli auguri del sindaco Antonio Decaro Il sindaco della Città Metropolitana Antonio Decaro questa mattina insieme all’assessore alle Politiche educative, Paola Romano, ha incontrato gli studenti della scuola primaria Vito De Fano dell’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, al quartiere San Paolo, inviando agli studenti, ai docenti e a tutti i lavoratori del comparto, un messaggio di auguri in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2023–2024.

Il sindaco Antonio Decaro e l’assessora, hanno rivolto un augurio sincero alla popolazione studentesca, agli alunni che si apprestano a vivere un nuovo anno scolastico con entusiasmo e il desiderio di apprendere.

Avvio anno scolastico a Bari, gli auguri del sindaco Antonio Decaro

Il sindaco Decaro ha rivolto il suo pensiero al mondo della scuola nel suo complesso che rappresenta uno dei principali pilastri della nostra società, agli insegnanti, ai dirigenti, al personale amministrativo, cui va non solo un augurio, ma anche un plauso ed un ringraziamento per il lavoro impegnativo che li attende.

Non ha dimenticato le famiglie che hanno bisogno di essere supportate ed aiutate, specialmente in un contesto delicato come quello attuale.

Sindaco Antonio Decaro: “Incontrare i bambini e le bambine nelle scuole serve a conoscere i loro sogni e le aspirazioni delle loro famiglie. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro patrimonio di edilizia scolastica e siamo impegnati su diversi cantieri. Alcuni sono stati avviati, altri sono di imminente apertura. Contemporaneamente stiamo lavorando alla progettazione e all’apertura di nuovi cantieri nell’ambito del Piano dell’infanzia che prevede la realizzazione di 11 nuovi asili nido, che se da un lato rappresentano luoghi fondamentali per la crescita e la socializzazione dei più piccoli, dall’altro sono un sostegno alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie“.

Assessore Paola Romano: “Oggi abbiamo voluto essere in questa scuola del San Paolo, uno dei quartieri che ha più bisogno di attenzione, perché i quartieri sono come i bambini: tutti hanno bisogno di attenzione, ma alcuni più di altri”.

Avvio anno scolastico a Bari, gli auguri del sindaco Antonio Decaro

Il sindaco e l’assessore hanno promesso che cercheranno anche quest’anno, di mettercela tutta per essere vicini al mondo della scuola, di offrire occasioni di dibattito e di confronto per gli studenti, di sostenere ed affiancare le istituzioni scolastiche presenti sul territorio e di rafforzare ulteriormente il dialogo tra le famiglie, le scuole e l’Amministrazione.

Avvio anno scolastico a Bari, gli auguri del sindaco Antonio Decaro

Il sindaco pensando al nuovo anno che ci accingiamo ad affrontare, è partito dal presupposto che la scuola deve aiutare, supportare, sostenere le giovani generazioni. Ad essa è affidato l’importate progetto formativo basato su elementi quali la cultura, la solidarietà verso il prossimo, il senso della comunità, il senso civico.