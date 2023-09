Sangue sulle strade tarantine: decapitato centauro

Taranto è stata teatro di una tragica perdita oggi, quando intorno alle 12, sulla statale 106, si è verificato un violento incidente coinvolgendo due motociclette. Nel tragico impatto, un centauro di 39 anni ha perso la vita, subendo un’orribile decapitazione. Altre due persone sono state trasportate presso il nosocomio tarantino in codice rosso.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di indagine, con le autorità che lavorano per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa terribile tragedia. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze esatte che hanno condotto allo scontro.Immediatamente dopo l’incidente, soccorsi e forze dell’ordine sono intervenuti sul luogo.

La carreggiata in direzione Reggio Calabria è stata chiusa al traffico per consentire gli accertamenti necessari, mentre il flusso veicolare è stato deviato su strade alternative grazie all’intervento dell’Agenzia Nazionale per le Strade (Anas).

IMMAGINE DI REPERTORIO