𝙄𝙣 𝙗𝙤𝙘𝙘𝙖 𝙖𝙡 𝙡𝙪𝙥𝙤 𝙧𝙖𝙜𝙖𝙯𝙯𝙚!

Inizia oggi un nuovo campionato! Una nuova avventura! Una nuova stagione per il Lecce Women. In bocca al lupo ragazze e portate in alto i colori giallorossi così come avete fatto in questi 23 anni.

Alle 11:00 le giallorosse affronteranno in trasferta il Crotone nella prima giornata della Serie C femminile. 𝘼𝙫𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙇𝙚𝙘𝙘𝙚!