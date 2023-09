Arrestato presunto ladro di biciclette a Lecce grazie alle videocamere di sorveglianza

Nelle prime ore dell’alba di oggi, i Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno messo in atto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di due furti di biciclette avvenuti presumibilmente a Lecce nel mese di maggio e luglio di quest’anno. L’indagato era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Le indagini sono scattate subito dopo le denunce dei proprietari delle biciclette, che avevano parcheggiato i loro mezzi su pubblica via e li avevano ritrovati scomparsi, dopo che la catena con cui erano stati legati era stata divelta.

I militari della Stazione competente hanno prontamente acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, permettendo così di ricostruire i dettagli dell’azione criminosa. Grazie alle immagini ottenute, gli investigatori hanno rapidamente identificato l’uomo, probabilmente riconosciuto per le fattezze fisiche, gli abiti indossati e un vistoso tatuaggio.

Sulla base delle prove raccolte, è stata avanzata una proposta di misura restrittiva all’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima, concordando sulle risultanze investigative, ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati contestati: i due furti, aggravati in entrambi i casi per la violenza sulle cose e su beni esposti alla pubblica fede, e la violazione degli obblighi e delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso l’istituto penitenziario di Borgo San Nicola, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si precisa che il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’arrestato è considerato una persona sottoposta a indagini, quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.