Melucci a sostegno dei portuali: «Rifinanziare l’agenzia per la somministrazione del lavoro»

Il sindaco di Taranto e presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, ha lanciato un appello al Governo affinché rifinanzi l'”Taranto Port Workers Agency”, consentendo così la proroga delle sue attività fino al 2025. Questo gesto, secondo Melucci, sarebbe cruciale per la comunità e per un porto in costante espansione.

L’agenzia, che nel 2017 ha assorbito i 339 ex lavoratori di Taranto Container Terminal, svolge un ruolo fondamentale nel settore portuale, garantendo opportunità lavorative e percorsi di formazione. Tuttavia, per continuare a operare e offrire servizi di qualità, è essenziale ottenere i finanziamenti statali necessari.

Le risorse, infatti, sono destinate a sostenere la struttura e i programmi formativi, nonché a coprire le indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Melucci sottolinea l’importanza di garantire un reddito minimo ai lavoratori, mentre si cercano soluzioni alternative.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha avviato le procedure per creare un’agenzia per il lavoro temporaneo che accoglierà solo una parte dei lavoratori attualmente assistiti dalla “Taranto Port Workers Agency”. Anche in questo caso, l’attesa è rivolta al livello statale per ottenere i necessari riscontri.

Melucci ha evidenziato che il futuro prossimo della zona vedrà l’attivazione di “Zone Economiche Speciali” e “Zone Franca Doganali”, richiedendo una considerevole forza lavoro. È essenziale, quindi, evitare gli impatti occupazionali negativi che la cessazione dell'”Taranto Port Workers Agency” potrebbe comportare.