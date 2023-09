Le tappe del Giro di Puglia

Il Giro di Puglia prevede tre tappe, da domani 8 a venerdì 10 settembre. La prima tappa parte da Modugno e arriva a Locorotondo, passando per la Valle d’Itria. La seconda tappa è la Coppa Messapica, che tocca anche Martina Franca, famosa per il suo barocco. La terza tappa è la Targa Crocifisso, che parte da Polignano a Mare e attraversa Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, lungo la costa adriatica.

Il Challenge tra sport e turismo

Il Challenge è una manifestazione sportiva e turistica, organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana e finanziata da Pugliapromozione. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo e la crescita dei territori coinvolti, valorizzando le loro risorse naturali, culturali e gastronomiche. La gara vedrà la partecipazione di oltre 200 corridori, tra cui la nazionale italiana, tre squadre straniere e il messicano Isaac Del Toro, vincitore del Tour dell’Avenir. Le tre gare saranno trasmesse in differita su Rai Sport.

In bicicletta per la Puglia: dove e cosa vedere

Il mese di settembre è ideale per scoprire le bellezze della Puglia in bicicletta. Il ‘Giro di Puglia Challenge’ offre l’occasione di seguire le tappe della gara under 23 / Èlite e visitare i luoghi più suggestivi della regione.