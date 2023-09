Martina Franca: asili nido pronti ad accogliere i bambini

Gli asili nido di Martina Franca sono in procinto di aprire le loro porte ai bambini. Il Comune ha concluso le gare per affidare la gestione dei servizi educativi presso le strutture comunali. Si tratta di un risultato importante, ottenuto grazie all’efficienza e alla rapidità degli uffici competenti.

Le cooperative sociali vincitrici delle gare

Le gare sono state svolte in conformità al nuovo Codice dei contratti pubblici. I verbali sono stati approvati con determina dirigenziale n. 879 del 30/08/2023. I contratti sono stati autorizzati in esecuzione d’urgenza per garantire l’apertura tempestiva degli asili nido. Questi sono i nomi delle cooperative sociali che si occuperanno della gestione dei servizi:

SPES Società Cooperativa Sociale per l’asilo nido di Via Guglielmi n. 2;

Società Cooperativa Sociale AS.SO per l’asilo nido di P.zza M. Pagano;

Primavera Società Cooperativa Sociale per l’asilo nido Via Serranuda n. 57.

Le cooperative sociali stanno preparando la documentazione necessaria per sottoscrivere il verbale di consegna anticipata.

Questo consentirà ai bambini di frequentare gli asili nido senza attendere la stipula del contratto.

Le difficoltà del settore e il ruolo del Comune

Il settore degli asili nido pubblici e privati accreditati sta affrontando molte difficoltà.

Il motivo è il ritardo nella pubblicazione dell’avviso regionale per i buoni servizio.

Questi sono dei contributi economici che riducono le tariffe per le famiglie. Per protestare contro questa situazione, i gestori degli asili nido hanno indetto uno sciopero il 4 settembre.

Il Comune di Martina Franca, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale Martina Franca-Crispiano, si impegna a elaborare le graduatorie degli aventi diritto ai buoni servizio con celerità e puntualità. Il Comune vuole sostenere le famiglie e garantire il diritto all’educazione dei bambini.