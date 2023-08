Festival degli Sbandieratori e Musici Trofeo Fidelissima Civitas sabato 2 settembre a Castellaneta

Castellaneta – L’Associazione Pro Loco Castellaneta “Domenica Terrusi”, in collaborazione con la Pienne Produzione Eventi, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Castellaneta, organizza la seconda edizione del “Festival degli Sbandieratori e Musici Trofeo Fidelissima Civitas”, che si terrà sabato 2 settembre 2023 alle ore 20,30 presso il Teatro all’aperto di Castellaneta.

Il Festival degli Sbandieratori e Musici Trofeo Fidelissima Civitas, unico nel suo genere nel Meridione, è nato con la finalità di valorizzare il ‘loco’; c’è un particolare riferimento, in questo caso, ad un periodo in cui la storia locale vide protagonista il popolo castellanetano con la propria forte reazione all’occupazione della città da parte di truppe francesi.

Inoltre la manifestazione, attraverso la partecipazione di associazioni culturali che annoverano figuranti in abiti d’epoca, vuole celebrare la storia e le tradizioni delle varie comunità con i modi propri del rievocare la storia.

Alla seconda edizione del festival parteciperanno quattro gruppi di sbandieratori e musici provenienti da quattro importanti centri della Puglia, teatro di avvenimenti che hanno segnato la storia nazionale, dal Medioevo al Rinascimento: da Torremaggiore (FG), il gruppo “Florentium” richiama il luogo dove morì l’ imperatore Federico II, cioè Fiorentino di Puglia in agro di Torremaggiore; da Lucera (FG), il gruppo “Puer Apuliae” in rappresentanza del Corteo Angioino di Lucera; da Barletta (BAT), il gruppo “Bancaleone” in rappresentanza del Corteo Storico La Disfida di Barletta vincitore della 1a edizione del festival e da Oria (BR)il gruppo “Rione San Basilio” in rappresentanza del corteo storico in onore di Federico II, che si tiene a Oria.

Il programma del festival prevede la sfilata di presentazione dei gruppi con partenza dalla chiesa Cattedrale di Castellaneta, alle ore 19,00 per attraversare Via Vittorio Emanuele, Via Ospedale, Via Mauro Fasano, Via Roma fino alla Piazza del Municipio, dove i gruppi sosteranno per porgere il saluto al sindaco, in segno di omaggio alla città di Castellaneta. Alle ore 20,30, presso il Teatro all’aperto di Castellaneta, i gruppi si esibiranno in varie discipline, di fronte al pubblico, che assisterà dalle gradinate, e davanti a una giuria di esperti, per aggiudicarsi il “Trofeo Fidelissima Civitas 2023”.