L’ ASD Dinamo Taranto. Video intervista

È con un entusiasmo travolgente che il Presidente Ciliberti si rivolge ai cittadini. “I nuovi talenti che abbiamo portato a bordo e le straordinarie giocatrici che hanno già dimostrato il loro valore nella scorsa stagione ci riempiono di fiducia per l’avventura che sta per iniziare.

Non possiamo fare a meno di sentirlo: l’aria è carica di emozione e voglia di vittoria. Ma c’è qualcosa che può rendere questa atmosfera ancora più straordinaria: IL VOSTRO SOSTEGNO!

Il Presidente vi invita calorosamente a riempire le tribune e farvi sentire. Siete la nostra spinta, il nostro motore, la nostra forza segreta!

Lasciatevi travolgere dalla passione per la pallacanestro e unitevi a noi in questa avventura incredibile. Ci vediamo in campo, pronti a creare insieme momenti indimenticabili!”

BASKET FEMMINILE. NUOVI ORIZZONTI TARANTO SI PRESENTA AI TIFOSI – YouTube