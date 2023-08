IL RACCONTO | Turista in Puglia per festeggiare il compleanno. Ma la festa è amara

Quello che vi raccontiamo non è il primo episodio a occupare le colonne di molte testate e siamo certi, purtroppo, che non sarà nemmeno l’ultimo. Post sui social media e video ci consegnano un’estate piena di episodi spiacevoli nei quali alcuni turisti hanno subìto il furto del proprio mezzo.



Stamane in redazione siamo stati contattati da una ragazza in vacanza a Carovigno (BR) che ci ha raccontato la sua amara vicenda, quella che riguarda il furto della sua automobile e il suo ritrovamento…. Il monito della turista? Scrive “a saperlo sarei stata più accorta pure io ma ormai è tutto andato, vacanza rovinata..ma vorrei mettere in guardia altri turisti che come me si trovano in zona“

Sono una ragazza di umbertide, provincia di Perugia, in vacanza una settimana in Puglia vicino Carovigno -Ostuni.

La notte tra il 23 e il 24 agosto mi hanno rubato l’auto da sotto casa, parcheggiata di fronte al cancello, un Alfa Romeo Giulietta rossa acquistata a gennaio. Tra l’altro ero andata in Puglia per festeggiare il mio compleanno il 24 agosto e proprio quella mattina non ho trovato più l’auto appena sono uscita da casa.

Ho fatto subito denuncia ai carabinieri di Carovigno, il 25 mattina ci chiamano i carabinieri di Brindisi che l’hanno ritrovata.

Era rimasto solamente la scocca e il motore, l’ho dovuta rottamare, più cercare il modo di spostarmi laggiù, di tornare a casa e cercare di capire come fare per andare a lavoro.



Ho scoperto leggendo i giornali locali di altri furti in zona ma purtroppo l’ho saputo tardi. Ci tengo che queste notizie vengano diffuse sempre più per evitare questo tipo di situazioni, a saperlo sarei stata più accorta pure io ma ormai è tutto andato, vacanza rovinata..ma vorrei mettere in guardia altri turisti che come me si trovano in zona.

L’auto è stata rinvenuta vicino una masseria,in aperta campagna a 10 km da dove era stata rubata.



Purtroppo non avevo l assicurazione sul furto, ho avviato una campagna di crowdfunding online nella speranza che venga condivisa e di racimolare qualcosa per comprare un altro mezzo per spostarmi.