Controlli a Brindisi, due giovani finiscono nei guai

Nonostante la fine imminente della stagione estiva, la Polizia di Stato di Brindisi rimane vigile nel contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, intensificando i servizi di controllo sul territorio, sotto la guida del Questore Annino Gargano.

Nella serata di ieri, un’azione decisa delle Volanti della Polizia di Stato ha portato al controllo di un gruppo di giovani residenti nel rione Sant’Elia a Brindisi. Ciò che inizialmente sembrava un normale controllo di routine ha rivelato segni di comportamenti sospetti da parte di uno dei giovani, spingendo gli agenti a condurre ulteriori approfondimenti. Questo operato attento e diligente ha portato alla scoperta di cinque dosi di hashish pronte per lo spaccio, oltre a due sacchetti di cellophane contenenti una piccola quantità della stessa sostanza stupefacente e la somma di circa 260€ in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella stessa serata, a breve distanza dal luogo del precedente controllo, un altro giovane brindisino di 25 anni è stato fermato da una Volante. In suo possesso sono stati trovati una dose di hashish e uno spinello che si apprestava a consumare. In base a quanto accertato, la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il giovane è stato immediatamente segnalato alla Prefettura, in conformità con le normative sugli stupefacenti.

Queste azioni mirate dimostrano l’impegno costante della Polizia di Stato di Brindisi nel mantenere la sicurezza e il controllo sulla diffusione di sostanze stupefacenti nella città. Grazie all’operato meticoloso degli agenti, è stato possibile individuare e affrontare situazioni di potenziale rischio per la comunità. Il Questore Annino Gargano ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale per garantire un ambiente sicuro e privo di illegalità, sottolineando che la lotta contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti rimane una priorità costante.