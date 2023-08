Spaccio di droga tra Bari – BAT: 16 arresti in operazione ‘Restart’

Un’indagine dei carabinieri ha smantellato una rete di spacciatori che si riforniva da Bari e vendeva sostanze stupefacenti nelle città di Bisceglie e Trani.

I carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, con il supporto di altri reparti specializzati, hanno eseguito questa mattina 16 misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un’attività di spaccio di droga tra le province di Bari e Barletta-Andria-Trani. L’operazione, denominata ‘Restart’, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e dalla Procura dei Minorenni di Bari.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la filiera dello spaccio, dal rifornimento alla vendita.

L’indagine è partita a gennaio 2023 dalla Tenenza di Bisceglie, che ha individuato una serie di soggetti che si occupavano di cedere, offrire in vendita, distribuire e commercializzare sostanze stupefacenti, principalmente cocaina e hashish, nei territori di Bisceglie e Trani. Gli spacciatori si approvvigionavano da Bari, dove avevano dei contatti con fornitori di droga. Le sostanze stupefacenti venivano poi trasportate e nascoste in vari luoghi, tra cui abitazioni, garage e terreni agricoli, per essere poi vendute ai consumatori.

Le misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Trani e dal gip del Tribunale dei Minorenni di Bari sono state eseguite da circa 100 militari, che hanno effettuato perquisizioni e sequestri di droga, denaro e telefoni cellulari. Cinque persone sono state arrestate in carcere, dieci sono state poste agli arresti domiciliari e un minore è stato collocato in comunità.