Pugilato sul mare – La Quero vince sette match a San Pietro Vernotico

Sullo sfondo suggestivo di San Pietro Vernotico, a due passi dal mare e sulla splendida terrazza della piazza panoramica nella provincia brindisina, i pugili tarantini hanno incontrato atleti provenienti da Puglia e Calabria, ottenendo un ottimo risultato con sette vittorie, un pari e una sconfitta, con delle prestazioni al di sopra delle aspettative per le temperature alte della giornata del 26 agosto, ancora una tra le più calde di questa torrida estate del sud Italia. A organizzare la manifestazione pugilistica sono stati in collaborazione la Evergreen San Donaci del tecnico Cosimo Ribezzi e la Quero-Chiloiro con il maestro Cataldo Quero, che tra l’altro si ripeteranno per il prossimo 3 settembre con un’altra manifestazione sportiva che si terrà proprio a San Donaci nella serata di domenica.

Ad aprire la serata del 26 agosto sono state le gare giovanili di sparring-io, confronti sportivi e divertenti propedeutici all’attività del pugilato che hanno positivamente coinvolto, tra i tarantini, Lorenzo Tramontano e Giovanni De Giorgio per la qualifica dei canguri, George Caforio e Samuele Del Gaudio per la qualifica allievi. Subito dopo, si sono incontrati sul ring nel derby casalingo tra Quero-Chiloiro e Pugilistica Taranto i due élite 60 kg, Domenico Maffei e Pasquale Dicuonzo, entrambi atleti e aspiranti tecnici, che collaborano con la società del maestro benemerito Vincenzo Quero; nel confronto, tra i due, ha avuto la meglio Maffei.

Spettacolare match dal punto di vista agonistico poi, negli élite 60 kg, quello tra il pugile tarantino Demian Mangiarella e Gabriele Stifanelli della Beboxe Copertino: Mangiarella ha dato ritmo all’incontro attaccando senza sosta e con coraggio ai danni di un avversario di stazza e categoria di peso superiore, così aggiudicandosi la vittoria al verdetto. Successo e grande spettacolo anche per l’élite 80 kg Ivan Gimmi che ha battuto Davide Cordella della Beboxe, confermandosi così come uno dei migliori prospect del pugilato pugliese; inoltre, incontro interessanti negli junior 57 kg tra Nicola Cesarano della Quero e Loris Amoruso della Pugilistica Portoghese Bari, tra due giovani atleti combattenti in guardia opposta, – sinistra per Cesarano e destra per il mancino Amoruso, – entrambi molto tecnici e dai colpi efficaci: il tarantino ha vinto però sul barese.

La Quero-Chiloiro si aggiudica due verdetti anche con i fratelli Donvito, Alessandro negli élite 71 kg e Davide negli élite 63,5 kg, rispettivamente Alessandro sul coriaceo Francesco Mancini della Invictus Catanzaro e Davide su Giuliano Nervino della Evergreen San Donaci; i due fratelli, alti e longilinei, hanno ben imparato a sfruttare le lunghe leve per la gestione del match a distanza.

Per concludere con i risultati della Quero, la vittoria per RSCI (intervento medico) di Alessio Ricci negli élite 75 kg su Giovanni Conte della Alex Boxe Tricase, due pugili alle prime esperienze sul ring, mentre lo schoolboy 54 kg Alessandro Zizzaro ha pareggiato in un incontro acceso e combattuto contro Mattia Racano della Dragon Caputo Santeramo, un bel risultato per tutti e due che sono stati i più giovani pugili della serata; infine, sconfitta negli junior 57 kg per Giuseppe Del Giudice in una giornata no contro Giuseppe Nestico della Invictus Catanzaro.