Martina Franca: domenica di shopping nel mercato non alimentare

Se ami fare acquisti e cercare occasioni, non perderti il mercato non alimentare che si terrà domenica 3 settembre a Martina Franca. Potrai trovare di tutto, dai vestiti agli accessori, dai prodotti per la casa agli articoli da regalo. Il mercato sarà aperto dalle 8 alle 13 e si svolgerà in pieno centro storico, tra le vie e le piazze più suggestive della città.

Un’occasione per scoprire Martina Franca

Il mercato non alimentare è anche un’occasione per scoprire Martina Franca, una delle perle della Valle d’Itria. Potrai ammirare il suo splendido centro barocco, ricco di chiese, palazzi e monumenti. Potrai anche assaggiare le specialità gastronomiche locali, come la capocollo di Martina Franca, il formaggio caciocavallo e i dolci tipici.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità

Il mercato non alimentare di Martina Franca è un evento da non perdere se vuoi fare shopping e divertirti. Ricorda che si tratta di un’edizione straordinaria, quindi approfittane finché puoi. Ti aspettiamo domenica 3 settembre dalle 8 alle 13. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!