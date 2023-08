Shock a San Giorgio Jonico: distruggono una cappella e scrivono “Salutami quella zoccala di tua figlia”

Una cappella all’interno del cimitero del Comune di San Giorgio Jonico è stata vandalizzata da ignoti tra la notte del 24 e 25 agosto. A dare notizie del gesto che è di una gravità inaudita è il Primo Cittadino del paese che esprime indignazione per un’azione che lascia senza parole.

La cappella, appartenente a una famiglia del suddetto Comune, è stata presa di mira da alcuni soggetti, in fase di identificazione da parte dei Carabinieri del posto, che non contenti per averla vandalizzata hanno anche provveduto a imbrattarla con una scritta: “CIAO PASQUA! SALUTAMI QUELLA GRANDE ZOCCOLA DI TUA FIGLIA”



“Quanto accaduto – scrive il sindaco Cosimo Fabbiano – all’interno del cimitero comunale nella notte tra giovedì e venerdì può essere frutto esclusivamente della idiozia e della inciviltà di soggetti che si fatica a considerare esseri umani dotati di una intelligenza e di una coscienza. Si tratta di un gesto di rara violenza morale, perché perpetrato in un luogo sacro, perché tale ritenuto dall’intera comunità a prescindere dal credo religioso”.

E conclude: “Esprimo la mia solidarietà e quella dell’intera amministrazione comunale alla famiglia offesa e mi auguro che i carabinieri riescano ad individuare presto i responsabili così come mi auguro che venga loro inflitta una severa punizione tale da essere monito anche per il futuro, affinché tali gesti non abbiano più a ripetersi. Spero che l’indignazione e la condanna della intera comunità sangiorgese per questo vile atto di stupidità e di ignoranza aiuti a far crescere la consapevolezza che di fronte a questi episodi, e a tanti altri di evidente disprezzo delle regole della civile convivenza, non si possa continuare a reagire con l’indifferenza e la rassegnazione”.