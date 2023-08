Fermato per un semplice controllo, i carabinieri lo arrestano

Un’operazione mirata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto ha portato all’arresto di un 37enne cittadino tarantino, accusato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto nel contesto di un servizio volto alla prevenzione e repressione di reati vari nel quartiere Borgo, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga.

Durante il servizio di pattugliamento nel quartiere, i Carabinieri hanno notato un’automobile che ha destato sospetti a causa dell’agitazione del suo conducente. Sospettando la presenza di sostanze illegali, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. Questa operazione ha portato al rinvenimento di tre involucri termosaldati che contenevano complessivamente circa 330 grammi di una sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina. Si stima che da questa quantità sarebbero potute essere ottenute oltre 300 dosi, con l’intento evidente di distribuirle sul mercato locale.La sostanza stupefacente sequestrata è stata affidata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, dove verranno condotti ulteriori accertamenti per determinarne la composizione precisa e la potenziale pericolosità.Nonostante l’arresto del 37enne, è importante sottolineare che la presunzione di innocenza rimane intatta fino a quando non verrà emessa una sentenza definitiva. Dopo le procedure di rito, l’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento del giovane presso la Casa Circondariale di Taranto, dove dovrà affrontare le accuse a lui rivolte.L’operazione condotta dai Carabinieri dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L’azione mirata ha permesso di intercettare un potenziale flusso di droga sul mercato locale, contribuendo così a preservare la sicurezza della comunità. La lotta contro il commercio illecito di sostanze stupefacenti rimane una priorità fondamentale per le forze dell’ordine, che lavorano instancabilmente per sottrarre le strade da questa pericolosa minaccia e proteggere i cittadini da possibili danni.