Carosino – Conclusa la 57esima Edizione de “La Sagra del vino”

Conclusa la 57esima Edizione dell’appuntamento più atteso dell’estate di Carosino. Grandissima affluenza di pubblico e tanta soddisfazione da parte degli organizzatori. Intanto, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Onofrio Di Cillo ha fornito una ghiotta anticipazione

Un’edizione da incorniciare. Non si può sostenere qualcosa di diverso al termine della 57esima “Sagra del Vino”, la suggestiva manifestazione che per quattro giorni ha attirato turisti e visitatori con i suoi spettacoli, la sua musica, i suoi appuntamenti enogastronomici ed i suoi convegni tematici, tutti chiamati ad esaltare quella che è una delle principali risorse dell’economia locale: la vitivinicoltura.



Grande la soddisfazione del sindaco di Carosino, Onofrio Di Cillo, per un risultato che ha superato le iniziali aspettative tanto da indurre il primo cittadino a svelare una novità che potrebbe impreziosire ancora di più il grande appuntamento estivo della cittadina ionica.

“Devo tributare un caloroso ringraziamento – ha dichiarato il sindaco Di Cillo- a tutti coloro che hanno contribuito a far funzionare perfettamente la macchina organizzativa di questa che è la nostra grande festa dell’estate. Come ho avuto modo di affermare in altre circostanze, per Carosino la “Sagra” è qualcosa che va oltre un tradizionale appuntamento in cui si può apprezzare la qualità dei nostri prodotti vinicoli.

La “Sagra” è l’evento che rappresenta gli usi, le tradizioni, la cultura di un’intera comunità ed è per questo motivo che la nostra Amministrazione comunale avvierà al più presto la procedura per farle ottenere la certificazione “De.Co.” (Denominazione comunale d’origine), il prestigioso riconoscimento che consente la tutela e la valorizzazione di un prodotto tradizionale locale, il vino, appunto, che nel corso di una sagra o di una festa trova il suo massimo momento di aggregazione popolare.

Una condizione indispensabile per ottenere questo marchio di garanzia è la storicità della manifestazione, un requisito che la nostra “Sagra”, arrivata al suo 57esimocompleanno, può esibire con pieno diritto.”

“Non abbiamo ancora i numeri ufficiali– ha continuato il sindaco Di Cillo- ma coloro che hanno curato gli aspetti relativi alla comunicazione e all’organizzazione dell’evento mi hanno parlato di un’affluenza che nelle prime tre giornate ha sfiorato le 15mila presenze. Tutto si è svolto alla perfezione grazie agli operatori che hanno dovuto garantire la sicurezza ed il decoro urbano, grazie ai tanti ospiti che, con interventi altamente qualificati, hanno animato i nostri convegni tematici e grazie a agli eccezionali artisti teatrali e musicali che hanno intrattenuto e divertito il popolo della “Sagra”.”

Infatti, l’edizione del 2023, che è stata finanziata dal Comune di Carosino e dalla Regione Puglia, sarà ricordata come una delle più riuscite proprio in virtù delle presenze di gruppi musicali come i “Sound Sud Sistem & Bag a Riddim Band”, che in un tripudio di effetti scenici e sonorità, hanno chiuso la serata finale; come i “Palasport”, che hanno fatto rivivere grandi atmosfere con i maggiori successi dei Pooh; o come gli “OHM”, che hanno eseguito i brani più iconici dei mitici Pink Floyd.



Ma la “Sagra del Vino” di quest’anno è stata anche “I percorsi del gusto”, “Le degustazioni in cantina”, gli “Show Cooking” e “Wine Experience”, gli spettacoli teatrali ed i concerti all’alba, la musica leve nei vicoli del Centro storico, la gara di pigiatura dell’uva che ha visto competere i ragazzi di rioni di Carosino, il concorso “Il Vino del Particolare” con degustazione alla cieca, il tutto senza dimenticare i momenti più sentiti e suggestivi rappresentati dal riempimento e dall’accensione della Fontana Monumentale che hanno segnato l’inaugurazione di una manifestazione il cui successo di quest’anno è da ascrivere soprattutto all’impegno e agli sforzi di un’Amministrazione comunale sempre più attenta alle esigenze del territorio.