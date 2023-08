Annega un uomo di 55 anni a Lizzano

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un uomo di 55 anni nel pomeriggio sul litorale ionico. La vittima, originaria di Lizzano ma residente a Milano, stava facendo il bagno con la sua famiglia quando è stata travolta dalle onde.

Il dramma in spiaggia

La tragedia si è consumata a marina di Lizzano, una località balneare molto frequentata dai turisti. L’uomo si trovava in acqua insieme alla moglie e al figlio di 16 anni, quando il mare grosso ha iniziato a creare difficoltà. I bagnanti presenti sulla spiaggia hanno notato la situazione e hanno lanciato l’allarme, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sopraffatto dalla forza delle onde, è scomparso tra i flutti sotto gli occhi impotenti dei suoi cari.

I soccorsi inutili

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia costiera e il 118. Dopo circa un’ora di ricerche, il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato e portato a riva. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La moglie e il figlio sono stati soccorsi in stato di choc e trasportati in ospedale. La procura di Taranto ha aperto un’inchiesta per accertare le cause e le circostanze dell’incidente.