Tutto pronto per la Sagra del Vino di Carosino

Cresce l’attesa a Carosino per l’inaugurazione dell’evento clou dell’estate. Si parte all’alba di giovedì 24 agosto con il riempimento della Fontana Monumentale. Tante manifestazioni ed appuntamenti previsti sino a domenica 27

PER LA 57ESIMA “SAGRA DEL VINO”

Ancora pochi giorni e come ogni anno la “Sagra del Vino”, l’imperdibile appuntamento dedicato all’agricoltura, all’enogastronomia, alla musica e alla cultura, tornerà ad essere la protagonista indiscussa dell’estate di Carosino.

Giunto alla sua 57esima edizione, a partire dall’alba del 24 agosto il tradizionale evento offrirà a turisti e visitatori non solo l’occasione di apprezzare la qualità del nostro vino, ma anche spettacoli teatrali, convegni tematici, concerti ed altre manifestazioni che avranno come scenario anche i suggestivi vicoli del centro storico.

La “Sagra” aprirà i battenti alle 4.30 di giovedì 24 agosto con il rituale riempimento della Fontana Monumentale in piazza Vittorio Emanuele, cui seguirà alle 5.30 il “Concerto all’Alba”, che nella rinnovatissima Piazza Enrico Berlinguer vedrà l’esibizione del Quartetto d’archi “Solisti lucani”.

Particolarmente fitto il programma degli appuntamenti previsti per il resto della giornata inaugurale del 24. A partire dal pomeriggio si terranno altri eventi fra cui il convegno “Enoturismo al femminile: valori, esperienze e nuova economia del vino”, a cura del Comune di Carosino e moderato dalla giornalista Rosalba De Giorgi. Con inizio alle 18.30, presso la “Sala del Gusto” del Castello D’Ayala Valva, il talk vedrà la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, del sindaco di Carosino, Onofrio Di Cillo, del consigliere comunale Davide Roselli, e la presenza in qualità di relatori del presidente nazionale Città del Vino, Angelo Radica; del direttore di Confagricoltura Puglia, Beatrice Brizi; del direttore del GAL Magna Grecia, Ciro Maranò; della delegata e della vicedelegata dell’Associazione nazionale Donne del Vino delegazione Puglia, Renata Garofano ed Anna Gennari.

Alle 19.00 si procederà all’apertura degli stand di degustazione in quattro diverse zone cittadine: Piazza Vittorio Emanuele III, via Cavour, via Dante e Corso Umberto.

Il momento più atteso è sicuramente quello previsto alle 20.45, ora in cui la “Sagra del Vino” avrà ufficialmente inizio con l’accensione della Fontana Monumentale in Piazza Vittorio Emanuele III con la benedizione del parroco e alla presenza delle istituzioni civili e militari. Dopodiché, alle 21.00 prenderà il via il “Percorso del Gusto” all’interno della Corte del Castello con lo show-coocking che vedrà competere chef e massaie ed il Wine Experience dell’Accademia della Pausa a cura di Up to the Jefu, con ingresso su prenotazione. Alle 22.00 sarà il momento della musica e dell’allegria con il Summer Tour 2023 “Ciccio Riccio”.

Una prima giornata, quella del 24, che farà da apripista alle altre programmate per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27.

Il tutto per un’edizione che, grazie al gran lavoro organizzativo e all’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Di Cillo, vuole confermare la “Sagra del Vino” come evento identitario di un’intera comunità.