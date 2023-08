Celeste Fortunato: una storia di vita e speranza

Celeste Fortunato era una donna speciale. Non solo per la sua forza e il suo coraggio nel combattere il cancro, ma anche per il suo desiderio di condividere la sua esperienza con gli altri. Nel suo libro “All’alba della primavera. Storia di un’avventura oncologica”, Celeste racconta la sua avventura con la malattia, senza nascondere le difficoltà, ma anche senza perdere la speranza e la gioia di vivere.

Un libro che è una testimonianza

Il libro di Celeste non è solo un diario personale, ma anche una testimonianza di solidarietà e di impegno sociale. Celeste, infatti, ha voluto dedicare il suo libro ai bambini malati di cancro, a cui ha donato i ricavati delle vendite. Il suo sogno era di contribuire a migliorare le condizioni del reparto oncologico pediatrico di Taranto, dove lei stessa era stata curata.

Un evento per ricordare Celeste

Il 1 Settembre, giorno in cui Celeste avrebbe compiuto 40 anni, si terrà a Taranto una presentazione del suo libro, organizzata dai suoi familiari e amici. Sarà un’occasione per ricordare Celeste e il suo messaggio di vita e speranza. Chi vorrà potrà acquistare una copia del libro e sostenere così la causa a cui Celeste teneva tanto.

Il libro di Celeste Fortunato è una lettura che fa riflettere sul valore della vita e sul senso della sofferenza. È un libro che parla di amore, di fede e di speranza. È un libro che celebra la vita.