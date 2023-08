Buon pari del Lecce a Firenze

Nel match del 27 agosto 2023, la Fiorentina ha affrontato il Lecce e la partita si è conclusa con un pareggio 2-2 al Franchi. Il primo tempo è stato caratterizzato da un dominio della Fiorentina, con il tecnico Vincenzo Italiano che ha sorpreso molti con alcune scelte nella formazione. La squadra viola è andata in vantaggio dopo soli tre minuti grazie a un angolo battuto da Duncan, con Gonzalez che ha deviato la palla in rete di testa.

La Fiorentina ha poi raddoppiato con un gol di Duncan, abilmente servito da Arthur su cross. Tuttavia, la Fiorentina ha mancato un’opportunità chiave poco prima dell’intervallo quando Gonzalez ha fornito un assist a Duncan, che ha colpito il palo.

Nel secondo tempo, il Lecce ha reagito e ha riorganizzato la propria tattica. Rafia ha segnato un gol per il Lecce al 49′, sfruttando un errore difensivo. Poco dopo, Krstovic ha pareggiato la partita con un gol di testa, sfruttando una difesa vulnerabile della Fiorentina. Nonostante gli sforzi della Fiorentina per trovare un altro gol, il risultato non si è più sbloccato.

Vincenzo Italiano ha optato per il debutto di Beltran nel primo tempo e ha anche schierato Christensen come portiere. La formazione della Fiorentina è stata composta da Christensen in porta, difesa con Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi, centrocampo con Arthur e Duncan, e un supporto offensivo dato da Gonzalez, Bonaventura e Sottil per Beltran.

In definitiva, nonostante un forte primo tempo della Fiorentina, il Lecce è riuscito a pareggiare la partita nella ripresa, portando al pareggio 2-2. La squadra dovrà ora concentrarsi sulla prossima partita contro il Rapid Vienna. Ecco i marcatori della partita: Gonzalez e Duncan per la Fiorentina, e Rafia e Krstovic per il Lecce. L’arbitro della partita è stata Maria Sole Ferrieri Caputi.

IL TABELLINO

FIORENTINA-LECCE 2-2

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (dal 71′ Mandragora), Duncan (dal 82′ Infantino); Nico Gonzalez, Bonaventura (dal 82′ Kouame); Sottil (dal 64′ Brekalo); Beltran (dal 64′ Nzola). Allenatore: Vincenzo Italiano.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (dal 46′ Dorgu); Ramadani, Gonzalez (dal 46′ Kaba); Almqvist, Rafia (dal 71′ Krstovic), Banda (dal 89′ Di Francesco); Strefezza (dal 85′ Blin). Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Marcatori: 3’Gonzalez, 24′ Duncan, 49′ Rafia, 77′ Krstovic.

Note: ammoniti 14′ Pograncic, 53′ Gendrey, 59′ Quarta. Spettatori 30.923.