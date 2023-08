Panico al Taranto Fc!

La società Taranto Football Club 1927comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Ciro Panico sino al 30/06/2024. Classe 1999, Panico è un esterno sinistro che nell’ultima stagione si è diviso tra Cosenza, in serie B, e Feralpisalò. Con il club lombardo ha vinto il girone A nell’ultimo campionato, conquistando la promozione in cadetteria. In carriera vanta anche la vittoria di un campionato di Serie D con la maglia del Potenza. Con i lucani disputa quattro stagioni, di cui tre in serie C. Successivamente, nell’annata 2021/22, arriva il passaggio al Cosenza e nella finestra di mercato invernale passa alla Juve Stabia.

Anche a Ciro va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblù!