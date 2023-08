Questura di Taranto, le rigide norme per la nuova stagione calcistica

All’avvicinarsi della prossima stagione sportiva 2023/2024, la Questura di Taranto desidera ricordare a tutti i sostenitori che si apprestano a recarsi negli stadi della provincia giacente sul Mar Ionio che sono in vigore rigide norme per preservare l’ordine e la sicurezza durante gli eventi sportivi. Queste regole, intese a evitare situazioni di pericolo per il pubblico e per gli stessi partecipanti, sono fondamentali per garantire che l’esperienza sportiva sia piacevole e priva di incidenti.

Divieto assoluto di lanciare oggetti pericolosi e utilizzo di materiali vietati

La Questura di Taranto ricorda che è strettamente vietato lanciare o utilizzare, in modo da creare un reale pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o gas visibile, nonché oggetti contundenti o imbrattanti. Queste misure sono mirate a evitare situazioni di potenziale pericolo che possono mettere a rischio l’incolumità dei partecipanti e dei tifosi.

Esposizione di striscioni e cartelli autorizzati

Inoltre, viene richiesto di rispettare le indicazioni riguardanti l’esposizione di striscioni, cartelli e materiale stampato. Tali oggetti devono essere esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta del Club e devono essere esposti solo negli spazi indicati dalla società sportiva. Al termine dell’evento, devono essere immediatamente rimossi.

Sanzioni per violazioni

La Questura di Taranto sottolinea che le violazioni di queste norme comportano sanzioni severe. Queste sanzioni variano dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria al divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un massimo di dieci anni. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 500 euro.

Impegno per la sicurezza e la legalità

Nella scorsa stagione calcistica, la Questura di Taranto ha già effettuato dieci sanzioni amministrative e nove denunce all’Autorità Giudiziaria a seguito di violazioni delle norme sopra citate. L’impegno delle forze dell’ordine a garantire la sicurezza e a preservare l’ordine durante gli eventi sportivi è evidente nelle misure adottate e negli interventi effettuati.

Un appello alla responsabilità

La Questura di Taranto esorta tutti i tifosi e gli appassionati di sport a partecipare agli eventi sportivi in modo responsabile e rispettoso delle norme. L’obiettivo comune è quello di creare un’atmosfera positiva e sicura in cui gli appassionati possano godere appieno delle competizioni, sostenere le loro squadre preferite e vivere un’esperienza indimenticabile senza incidenti o comportamenti scorretti.