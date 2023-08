Guardia di Finanza Taranto: intensi controlli sui prezzi dei carburanti

Nell’ambito di una serrata attività di vigilanza economica sul territorio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha avviato una serie di controlli mirati per garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo. L’obiettivo principale di queste operazioni è assicurare che i cittadini-consumatori non siano ingiustamente colpiti da prezzi fuorvianti o pratiche non corrette da parte dei distributori.

Trasparenza e Veridicità dei Prezzi

Nei primi giorni di questo mese, le Fiamme Gialle hanno intensificato le attività di verifica dei prezzi dei carburanti, concentrandosi sulla corrispondenza tra i prezzi effettivamente praticati alla pompa e quelli indicati sui cartelli esposti. Sono stati presi in esame tutti i tipi di erogazione, dai servizi self-service a quelli assistiti, per garantire che i cittadini abbiano accesso a prezzi chiari e veritieri.

Inoltre, è stata valutata l’esposizione del prezzo medio regionale, un parametro importante per aiutare i consumatori a comprendere se il prezzo praticato in una determinata stazione di servizio sia in linea con la media regionale.

Scoperte Violazioni e Mancanze

L’operazione di controllo, che ha coinvolto 13 distributori stradali in tutta la provincia tarantina, ha rivelato diverse violazioni. Le principali infrazioni riguardavano la mancata esposizione dei prezzi o la discordia tra i prezzi esposti e quelli praticati. Inoltre, è stata individuata l’inosservanza degli obblighi di comunicazione all'”Osservaprezzi carburanti”, una struttura istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha il compito di monitorare i prezzi dei carburanti e promuovere la trasparenza nel settore.

Protezione dei Consumatori in Primo Piano

Questi controlli, che si sono svolti in un periodo caratterizzato da intensi spostamenti dovuti alle vacanze estive, dimostrano l’impegno costante delle Fiamme Gialle nella tutela dei diritti dei consumatori. L’attenzione dedicata a garantire prezzi onesti e trasparenti contribuisce a creare un ambiente di fiducia tra i cittadini e i distributori di carburante.

L’attività di vigilanza proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare il rispetto dei regolamenti in materia di prezzi dei carburanti e di proteggere i cittadini-consumatori dalla disonestà commerciale. I Reparti della Guardia di Finanza della provincia tarantina continueranno a lavorare con impegno per garantire che i cittadini possano fare scelte informate e accedere a prezzi giusti e trasparenti quando acquistano carburante per le loro autovetture.