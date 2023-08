Trekking da brivido, escursionisti baresi assediati da cinghiali L’incontro è uno di quelli che si vorrebbe evitare a tutti i costi: un cinghiale infuriato pronto a caricare. Questa però è proprio la disavventura che ha visto coinvolto un gruppo di escursionisti baresi che si trovavano nella Riserva naturale orientata dello Zingaro (Trapani).

In tre, due uomini di 26 e 32 anni e una donna di 27, tutti della provincia di Bari, erano andati a fare due passi nel tardo pomeriggio di ieri in località San Vito Lo Capo, quando si sono imbattuti in una famiglia di cinghiali.

Hanno temuto il peggio ma sono riusciti a rifugiarsi nei bagni di un casolare e hanno lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112. Il Soccorso Alpino ha fatto partire una squadra di tecnici a bordo di un fuoristrada. Gli uomini dopo averli raggiunti telefonicamente, sono riusciti a localizzarli.

Grazie alla collaborazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, che ha garantito l’ingresso ai sentieri, la squadra ha raggiunto il rifugio mettendo in fuga i cinghiali con il rumore del mezzo ed i fari.

I tre sono stati quindi rifocillati e riportati alla loro auto.

Cosa fare se si incontra un cinghiale?

Se ci troviamo nel bel mezzo di un incontro ravvicinato con un cinghiale dovremmo rimanere fermi e osservare animale e ambiente, parlare ad alta voce e fare rumore, muovendoci sempre con cautela, così da indurre l’animale a riconoscerci e ad allontanarsi.

Dobbiamo, però, essere certi che il cinghiale abbia una via di fuga sgombra. È fondamentale, altrimenti, provvedere a lasciargli il passaggio. Se ci spostiamo è bene farlo lentamente, senza mai dare le spalle al mammifero e continuando, anzi, a guardarlo. Il riparo migliore è costituito da spazi rialzati di almeno 1 metro, rocce, muri alberi, poiché il cinghiale non è in grado di arrampicarsi.

Non bisogna urlare, né lanciare oggetti o attaccare l’animale. Anche correre è fuori discussione, sia perché l’ungulato è più veloce dell’uomo, sia perché i movimenti bruschi potrebbero essere percepiti come una minaccia.

Un incontro ravvicinato con un cinghiale può risolversi senza incidenti, solo se si è consapevoli di cosa fare. Prevenire il problema resta possibile. Boschi di querce e le faggete sono i luoghi maggiormente a rischio e le ore crepuscolari sono quelle con più probabilità di incontri. I cinghiali sono tutt’altro che silenziosi, emanano un odore intenso e lasciano segni ben visibili sul terreno.