Brindisi – Il Dottor Marra: “I nerd si sono presi la loro rivincita”

Da isolati e derisi hanno contribuito al cambiamento ed al miglioramento del mondo.

Chi sono?

I nerd sono quei ragazzi poco ricchi di notorietà ma molto attratti dalla tecnologia, dai fumetti e cose simili che nel tempo sono stati spesso isolati perché etichettati come secchioni e sfigati.

Origini della parola nerd…

Le origini di questa parola sono incerte: la nascita avviene, probabilmente, in ambito studentesco americano negli anni ’50. È in questo periodo che la nuova tecnologia era ancora agli albori e quasi ritenuta fantascienza.

Si suppone che nel vocabolo vi sia stata un’alterazione di un altro termine slang, ovvero nert, derivato a sua volta da nut per indicare una persona sciocca, bizzarra o addirittura pazza. Ecco perché questi ragazzi e queste ragazze erano spesso derisi, isolati e considerati pazzi: perché erano sempre assetati di conoscenze e perché, per rilassarsi, trascorrevano il tempo libero dallo studio leggendo fumetti e dilettandosi nella sperimentazione di “nuovi ausili”. Un esempio di questi “ausili” sono i giganteschi calcolatori elettronici che, sarebbero stati rimpicioliti e col tempo hanno migliorato la vita delle generazioni future. In effetti, validi esempi di questi calciatori elettronici ristretti possono essere i nostri pc, note-book, tablet e smartphone.

I nerd hanno cambiato il mondo

Personaggi che, originariamente, erano definiti strambi, secchioni e matti, hanno cambiato la vita del mondo e dell’umanità introducendo nelle stesse delle facilitazioni di cui non riusciamo più a fare a meno.

Cosa hanno fatto per cambiare il mondo?

Steve Jobs: photo by Wikipedia

Pensiamo all‘italiano, fisico, imprenditore e nerd vicentino Federico Faggin; a Steve Jobs, conosciuto come il nerd che ha inventato la Apple; a Bill Gates, il filantropo che ha dato la vita a Microsoft; a Jan Koun e Brian Acton, gli inventori di WhatsApp; a Sergey Brin e Larry Page, i due nerd senza i quali non sarebbe mai esistito il motore di ricerca più usato al mondo: Google.

Sempre più visibili agli occhi del Mondo

Photo by Wired Italia

In barba alla definizioni del passato e grazie anche a serie TV di successo come The Big Bang Theory i nerd hanno, finalmente, iniziato a guadagnare visibilità.

The Big Bang Theory ha davvero incrementato la visibilità dei Nerd?

I personaggi hanno incoraggiato i nerd ad uscire dalle nicchie in cui si erano auto rinchiusi. Pur mantenendo l’aspetto che in passato li rendeva oggetto di scherno, hanno incoraggiato le nuove generazioni ad uscire allo scoperto.

Come?

Pensiamo al “piccolo e sfigato” ricercatore di fisica di nome Leonard, che riesce ad iniziare una relazione amorosa con la bella e popolare Penny.

Anche in Italia i nerd hanno modo di incontrarsi

Finalmente, anche in Italia un ragazzo o una ragazza che si definisca nerd ora ha molte più opportunità di incontrare qualcuno con i suoi stessi interessi fuori dal web o dalle chat. Questo grazie alle aperture di fumetterie e di fiere di fumetti, cosplayer e videogamer in tutto il paese.

Dove?

Ormai ogni anno, sono un punti di ritrovo per i nerd, i cosplayer e gli appassionati di tutto lo stivale il Lucca Comics and Games e il Taranto Comix, che oltre ad attrarre ed affascinare i nerd da ogni parte della nazione, attirano molti curiosi e anche coloro che vogliono avvicinarsi a questo tipo di cultura.