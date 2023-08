ASL Bari rinnova il parco grandi macchine con 8 nuove TAC 128 Slice

Un significativo passo in avanti nella modernizzazione del servizio sanitario è stato compiuto dalla ASL Bari con l’acquisto di 8 nuove apparecchiature TAC 128 slice, realizzato attraverso i finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un investimento dal valore di 3,1 milioni di euro che mira a rafforzare e aggiornare il parco grandi macchine di Ospedali e territorio della regione.

L’Area Patrimonio della ASL Bari ha recentemente emesso gli ordini di acquisto previsti all’interno del piano di rinnovamento delle apparecchiature diagnostiche. Queste nuove TAC, sebbene siano ancora in attesa dei tempi tecnici necessari per essere completamente operative (compresi l’accettazione, la consegna, il collaudo e l’entrata in servizio), saranno distribuite presso diverse strutture. L’Ospedale “Di Venere” e Monopoli ospiteranno ciascuno una delle nuove apparecchiature, mentre i presidi San Paolo e Altamura riceveranno due TAC ciascuno. Le rimanenti TAC contribuiranno ad ampliare l’offerta diagnostica a livello territoriale, destinando una apparecchiatura al PTA di Terlizzi e un’altra al PTA di Bitonto.L’aggiunta di queste nuove apparecchiature si affianca alle tre TAC precedentemente acquisite e già operative negli Ospedali di Corato e Putignano e nel PTA di Conversano. Con questo nuovo investimento, il totale delle TAC acquisite attraverso i finanziamenti del PNRR raggiunge quota 11.La procedura di acquisto è stata effettuata tramite la piattaforma Consip, attraverso l’attivazione dell’Accordo Quadro del Lotto 2 “Tomografi Computerizzati (TC) general purpose/cardio”. L’acquisto non si limita alle macchine stesse, ma include anche l’acquisizione dei software specifici per esami cardiovascolari, neurologici, polmonari e addominali, oltre a quelli per procedure TAVI (impianto trans-catetere della valvola aortica) e i sistemi server e di lavoro per le successive elaborazioni.Questo investimento rientra nella programmazione della Missione 6 C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale all’interno del PNRR. In particolare, è incluso nel sub-investimento 1.1.2 che si focalizza sull’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, noto come “Grandi Apparecchiature”. Per la ASL Bari, questa iniziativa rappresenta un investimento totale di circa 13 milioni di euro, destinato all’acquisto di 35 apparecchiature diagnostiche, tra TAC, Risonanze Magnetiche, Gamma Camere, Ecotomografi multidisciplinari e cardiologici, telecomandati radiologici e sistemi polifunzionali per la radiologia digitale.