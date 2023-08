Furto in casa – un caso emblematico a Martina Franca

Un episodio recente che ha scosso l’opinione pubblica è avvenuto a Martina Franca, in provincia di Taranto. Sabato 19 agosto, intorno alle 22, dei malviventi si sono introdotti in una casa dove si trovavano una donna e suo nipite di un anno. Fortunatamente, i due non hanno subito violenze fisiche, ma solo un grande spavento. I ladri, sembra sono riusciti a portare via alcuni oggetti.

La polizia di Martina Franca è intervenuta sul posto e ha effettuato tutti i rilievi del caso, cercando di individuare i responsabili.

Si tratta di un fatto grave, che mette in evidenza la vulnerabilità delle abitazioni e la necessità di adottare misure di sicurezza efficaci.