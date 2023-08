Taranto – Ha ottenuto il riconoscimento la mamma del bimbo abbandonato

Dopo il secondo tentativo, la madre di un neonato abbandonato a Taranto ha ottenuto il riconoscimento legale del proprio figlio. Si tratta del neonato che la donna aveva lasciato vicino a un cassonetto nel centro di Taranto solo pochi giorni prima.

La madre, una giovane donna georgiana di 23 anni, è riuscita a persuadere le autorità riguardo alla propria identità e ha ottenuto il tanto desiderato riconoscimento come genitore.

Tuttavia, la situazione è ancora in divenire, poiché il destino del bambino, ora chiamato “Gabriele” in onore di un amato santo in Georgia, sarà deciso dal Tribunale per i Minorenni. A questo tribunale spetterà il compito di prendere decisioni riguardanti l’affido e il benessere del bambino.

La giovane madre, che ha già un altro figlio di 4 anni nel suo paese d’origine, è stata dimessa dall’ospedale Santissima Annunziata ed è attualmente ospitata in una struttura protetta. Qui le è concesso allattare il neonato, il quale rimane sotto cure mediche nella Terapia Intensiva dell’ospedale di Taranto.

L’evoluzione di questa vicenda è attualmente nelle mani del sistema giuridico, il quale dovrà valutare attentamente il futuro del piccolo Gabriele e la situazione della sua giovane madre.