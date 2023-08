GUARDIA DI FINANZA DI TARANTO SEQUESTRA OLTRE 600.000 PRODOTTI PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA

In un’operazione mirata a preservare la salute pubblica e a contrastare la vendita di prodotti non conformi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto ha eseguito una serie di controlli in diversi esercizi commerciali del capoluogo e di alcune località circostanti. L’obiettivo principale era individuare e sequestrare prodotti potenzialmente dannosi per i consumatori.

Gli interventi condotti dai Finanzieri hanno portato al sequestro di oltre 600.000 prodotti, tra cui bigiotteria e articoli in plastica destinati all’uso alimentare. Questi prodotti non rispettavano le normative previste dal Codice del Consumo, mancando delle informazioni fondamentali per garantire la sicurezza dei consumatori. Secondo il Codice del Consumo, tutti i prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale devono riportare informazioni essenziali come la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, la presenza di sostanze potenzialmente dannose e i materiali utilizzati.

Queste disposizioni sono finalizzate a proteggere i consumatori da rischi inaspettati e a garantire la trasparenza nelle transazioni commerciali.L’esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza ha portato alla segnalazione di nove titolari di rivendite coinvolte nei controlli alle autorità competenti. L’obiettivo delle indagini in corso è ora quello di smantellare l’intera catena logistica e organizzativa alla base di questa filiera illecita. Inoltre, verranno adottate misure per recuperare le entrate ottenute attraverso tali attività illegali.Il contrasto alla diffusione di prodotti non conformi riveste un’importanza fondamentale per garantire la protezione dei consumatori e promuovere un mercato equo e competitivo.

Gli sforzi della Guardia di Finanza di Taranto non solo assicurano che gli operatori economici onesti possano operare in condizioni di concorrenza leale, ma contribuiscono anche a tutelare la salute e il benessere dei cittadini.