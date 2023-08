Nuova area sportiva polivalente nel pattinodromo di San Giorgio Ionico

L’Amministrazione Comunale di San Giorgio Ionico ha annunciato un ambizioso progetto che mira a trasformare gli spazi all’interno del pattinodromo comunale, situato in via Giotto, in una moderna e versatile area sportiva. Attraverso la realizzazione di un circuito per il corpo libero e l’installazione di attrezzature all’aperto per l’allenamento funzionale, la città si appresta a offrire nuove opportunità di attività fisica e benessere alla sua comunità.

Il progetto, dal costo complessivo di 35.000 euro, sarà finanziato da una collaborazione tra il Ministero per lo Sport e i Giovani, il dipartimento per lo Sport, e Sport e Salute SpA. Il Comune contribuirà inoltre al 50 per cento del finanziamento, dimostrando un impegno concreto per il miglioramento delle infrastrutture sportive e del benessere della popolazione locale.

L’area designata all’interno del pattinodromo ospiterà un circuito appositamente concepito per esercizi di corpo libero, fornendo agli abitanti di San Giorgio Ionico uno spazio dedicato all’allenamento all’aperto. Inoltre, saranno posizionate otto macchine polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio, consentendo agli utenti di vari livelli di fitness di personalizzare il proprio regime di allenamento.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici e ambiziosi. Innanzitutto, si mira a fornire alla comunità un’opportunità di attività sportiva all’aria aperta, promuovendo uno stile di vita attivo e salutare. La nuova area sportiva sarà un luogo dove le persone potranno impegnarsi in esercizi fisici in un ambiente stimolante e sicuro. In secondo luogo, il progetto si propone di incentivare stili di vita corretti e sani, incoraggiando l’adozione di abitudini che promuovano il benessere a lungo termine.

Un terzo obiettivo di rilievo è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva. La combinazione di un circuito per il corpo libero e attrezzature all’avanguardia per l’allenamento funzionale rappresenta un approccio innovativo all’attività fisica. Questo può attrarre non solo gli appassionati di fitness esperti, ma anche coloro che sono nuovi all’allenamento, creando così un ambiente inclusivo e motivante.

L’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Andrea Tripaldi, e l’Assessorato allo Sport, sotto la guida di Maria Grazia Tasco, hanno collaborato intensamente per portare avanti questo progetto. Si prevede che l’area sportiva polivalente sia resa fruibile entro la fine dell’anno, offrendo ai cittadini di San Giorgio Ionico un nuovo luogo di incontro per perseguire uno stile di vita attivo e salutare.