Addio a Carletto Mazzone che fu allenatore del Lecce

Ha lasciato la vita terrena Carlo Mazzone.Il popolare allenatore è morto a 86 anni. Un allenatore simbolo del calcio italiano che fu riconosciuto come il migliore in tutto il mondo. È stato 1278 volte su panchine ufficiali, 795 delle quali in serie A. A Era nato a Roma nel 1937.

L’esperienza con il Lecce. Due anni in Serie A, con due salvezze: la prima (88/89) con un nono posto, la seconda (89/90) con un dodicesimo posto.

Un ricordo particolare. “Se famo er terzo ve vengo sotto la curva” è una delle frasi più celebri e amate dagli appassionati, a prescindere dai colori e dal tifo. Al Rigamonti di Brescia va in scena il derby tra Brescia e Atalanta, valido per la quinta giornata della Serie A 2001/2002. R.I.p. Carletto Mazzone.