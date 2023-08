“Strade a colori” il Festival dei Madonnari a Castellana E’ un’occasione spensierata di grande festa pensata e realizzata per Tutti!!! Un festival importantissimo perché riveste non soltanto un valore culturale e artistico, ma soprattutto perché riconsegna, alla comunità, quella sua specialità e originalità.

Domenica la città di Castellana accoglierà i migliori maestri nell’arte del dipinto su strada dedicato alla Madonna, una forma di devozione che travalica i confini nazionali.

I “Madonnari”, pittori che dipingono con gessetti colorati sull’asfalto, creano grandi riproduzioni di quadri famosi d’arte sacra o immagini di propria fantasia dedicate alla Madonna.

Prestigioso sarà l’incontro dei Madonnari domenica 20 agosto 2023 le vie adiacenti ai portici di Via San Francesco a Castellaneta per la manifestazione “Strade a Colori”, festival dei madonnari e dell’arte di strada, artisti accovacciati a disegnare coi loro gessetti durante la notte, continuando fin quasi alla fine del giorno seguente.

La manifestazione, come prima edizione, vedrà la partecipazione di oltre venti madonnari che esporranno le loro opere artistiche, insieme a numerosi artisti locali che anche loro esporranno le proprie opere.

Le opere esposte, realizzate da importanti madonnari, saranno dipinte su tele per non perdere le ore e ore di lavoro per la loro realizzazione di alta qualità per colpa del calpestio e delle intemperie.

Le opere di grandi dimensioni saranno esposte ed istallate durante tutto il percorso di via San Francesco trasformandola in un museo a cielo aperto con il contorno di mostre artistiche, mercatino dell’antiquariato e buona musica.

“Strade a Colori” è organizzata dall’assessorati alla Cultura e al Commercio del Comune di Castellaneta con la direzione artistica della Ciso Eventi e con la collaborazione della Scuola Internazionale Madonnari di Napoli.

La manifestazione prevede l’allestimento delle opere realizzate dalle ore 19:00 fino alle 2:00 del mattino seguente e offrirà anche grandi occasioni d’acquisto in tutti i negozi e negli stand allestiti per l’occasione.

“Strade a Colori” è la seconda serate evento di “Coloriamo Castellaneta & Marina“, il cartellone estivo del Comune di Castellaneta.