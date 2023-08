La scuola riparte tra polemiche e incertezze: ecco il calendario della Puglia

La scuola è un’istituzione fondamentale per la formazione dei cittadini del domani. Ma in Italia, la scuola è anche fonte di continue polemiche e incertezze, soprattutto in vista dell’anno scolastico 2023/2024, che si avvicina a grandi passi.

Vediamo quali sono le date e le modalità di ripartenza per la scuola primaria e secondaria nella regione Puglia.

Quando si inizia e quando si finisce

La data di inizio delle lezioni per la scuola primaria e secondaria nella regione Puglia è fissata per il 14 settembre 2023. La data di fine delle lezioni è prevista per il 7 giugno 2024. Queste date sono stabilite dalla regione, così come le altre vacanze scolastiche durante l’anno.

Le vacanze e i ponti

Le vacanze di Natale nella regione Puglia andranno dal 23 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024. Le vacanze di Carnevale saranno il 12 e il 13 febbraio 2024. Le vacanze di Pasqua si svolgeranno dal 28 marzo 2024 al 2 aprile 2024. Inoltre, ci sarà un ponte il 9 dicembre 2023, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione.

Le critiche e le sfide

La ripartenza della scuola nella regione Puglia, come in tutta Italia, non è esente da critiche e sfide. Tra le principali questioni ci sono, la carenza di personale, la qualità dell’offerta formativa, la dispersione scolastica, l’integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili.

La scuola è un dono prezioso che ci aiuta a scoprire il mondo e noi stessi, non un dovere noioso che ci impone di memorizzare dati e concetti. La scuola è un’occasione per aprire la nostra mente e il nostro cuore, non un obbligo di riempire il nostro cervello e il nostro tempo. La scuola è una sfida che ci stimola a crescere e a creare, non una routine che ci annoia e ci limita.

Speriamo che la scuola italiana riesca a raggiungere questo obiettivo.