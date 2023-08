Scippa una donna sul bus, malvivente inseguito e tratto in arresto Inseguito dagli agenti in moto e arrestato. Un uomo di 45 anni, è finito in manette nel pomeriggio dopo aver scippato una donna che era a bordo del bus cittadino con il suo bambino di tre anni.

Il blitz del 45enne, stando a quanto ricostruito dalla questura di Bari, è avvenuto in via Quintino Sella, dove il ladro ha strappato la borsa dalle mani della giovane donna, è sceso dal pullman e si è dato alla fuga.

La vittima non si è però arresa: senza paura, si è messa ad urlare e le sue urla e richieste d’aiuto, hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti e di una pattuglia di agenti in moto, che hanno capito cosa stava accadendo e hanno inseguito e rintracciato in via Garruba il 45enne, e lo hanno fermato.

La refurtiva è stata restituita mentre il fermo è stato convalidato: il reato contestato è furto aggravato perché commesso con violenza e su un mezzo pubblico.