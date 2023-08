Attacco a colpi di arma da fuoco contro l’auto del giostraio durante la festa patronale

Un violento agguato scuote la festa patronale di Corato, nel Barese, mentre colpi di arma da fuoco vengono sparati contro l’autocarro di un giostraio. Gli inquirenti sulle tracce dell’arma utilizzata e dei responsabili

Uno sconcertante attacco a colpi di arma da fuoco ha sconvolto i festeggiamenti in corso per la festa patronale di Corato, cittadina nel Barese. Nel pomeriggio di ieri, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità delle strade locali, quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’autocarro di uno dei giostrai che erano giunti in città per partecipare alla festività. Nonostante l’aggressione, per fortuna, nessun danno fisico è stato riportato.

L’agguato si è verificato in via Sant’Elia, lasciando i residenti e i partecipanti alle celebrazioni sconcertati e preoccupati per la sicurezza della manifestazione. Gli agenti del commissariato locale sono subito intervenuti sulla scena, cercando di stabilire la dinamica dell’evento e identificare i responsabili. Le indagini sono state avviate immediatamente al fine di risalire all’arma utilizzata nell’attacco e individuare coloro che hanno preso parte a questa violenta azione.Una delle chiavi dell’inchiesta risiede nella raccolta di prove attraverso i sistemi di videosorveglianza della zona. Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area dell’attacco.

Queste potrebbero fornire elementi cruciali per ricostruire l’accaduto e identificare le persone coinvolte.Le autorità locali stanno anche conducendo interrogatori e ascolti di testimoni per raccogliere quante più informazioni possibili sulla dinamica dell’attacco e sul possibile movente. Al momento, non è stata esclusa alcuna ipotesi investigativa, poiché le motivazioni dietro questo gesto di violenza rimangono sconosciute.