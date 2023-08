Il Presidente del Taranto Fc Massimo Giove è carico!

Di Francesco Leggieri

Massimo Giove, Presidente del Taranto Fc 1927, ai microfoni di Antenna Sud, con il Direttore Gianni Sebastio: “È con grande soddisfazione che ho assistito a questo nuovo modo di salutare il Taranto.

Credetemi, sono estremamente felice, questa gioia è davvero profonda. Era da un lungo periodo, direi persino troppo lungo, che aspettavamo un’energia del genere.

Spero sinceramente che quest’anno possiamo ritrovare quella passione e quel calore che il Taranto merita. È stato davvero commovente vedere così tante persone che hanno scelto di partecipare e dimostrare il loro affetto per la squadra.

Una ripartenza efficace. Credo sia giusto dare credito a tutti gli attori coinvolti. La società, (soprattutto la dirigenza), ha giocato un ruolo essenziale.

L’allenatore, in particolare, ha svolto un lavoro di grande rilievo nella costruzione di una squadra competitiva.

Mercato da completare. Stiamo lavorando costantemente per completare gli ultimi dettagli di mercato, e devo dire che stiamo creando qualcosa di davvero interessante. Questo è solo l’inizio e affronteremo le sfide passo dopo passo, attendendo il verdetto che il campo ci riserverà.

È fondamentale che i giocatori si divertano in campo, sempre mantenendo alta la concentrazione. L’anno scorso, abbiamo mancato i play off per un gol, ora stiamo costruendo qualcosa d’importante, in modo costante.

Stiamo consolidando le basi solide che i giocatori hanno gettato per il Taranto. Continueremo su questa strada e la chiave per il successo non è un segreto, ma una combinazione di fattori che richiedono impegno costante e duro lavoro. I risultati sono a portata di mano, e miriamo a mettere tutto in ordine entro il 3 settembre.

Siamo consapevoli delle sfide finanziarie e della ricerca stabilità che, come molte squadre, stiamo affrontando in questo momento.

Mercato ancora non chiuso. Queste difficoltà possono influenzare il nostro processo di acquisizione di nuovi giocatori. Stiamo cercando di portare a bordo quattro giovani talenti di rilievo e anche un giocatore esperto. Ci sarà ancora un’ulteriore aggiunta, ma preferiamo mantenere un approccio riservato in questo momento.

Vogliamo concentrarci su portare i giocatori a far parte della squadra prima di condividere ulteriori dettagli. Abbiamo ricevuto diverse offerte allettanti per giocatori chiave dello scorso anno, ma abbiamo scelto di seguire la nostra strategia di coerenza e crescita.

Antonini, Ferrara, Vannucchi, Mastromonaco, avevamo notevoli richieste di mercato, anche da squadre di serie superiori. Questa è stata una giornata intensa e appassionante in termini di richieste e discussioni. La domanda per i gioielli del Taranto è stata notevole, ma stiamo mantenendo fede alla nostra visione e al nostro impegno. È un segnale significativo da parte nostra che crediamo di avere creato una squadra competitiva.

Il Mister. L’allenatore Capuano è una figura centrale in questa formazione. Ho sempre sostenuto che conosce profondamente i giocatori, con tutti i loro punti di forza e debolezza. Sono certo che abbiamo assemblato una squadra che rispecchia il suo stile e le sue preferenze. Naturalmente, dobbiamo considerare attentamente le nostre finanze e prendere decisioni oculate.

Stiamo lavorando come un team unito. Ogni giocatore che cattura la nostra attenzione è sottoposto a una valutazione accurata.

Stiamo crescendo come un’entità che cerca costantemente di creare qualcosa di interessante e coinvolgente per i tifosi. La strada che stiamo percorrendo è basata su una costruzione solida e progressiva, e stiamo lavorando per realizzare qualcosa di notevole e apprezzato da tutti gli appassionati del Taranto”. Foto Giovanni Maimone