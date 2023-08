Interviene il Questore: bar chiuso per rumori e schiamazzi.

Carapelle è un comune della provincia di Foggia, noto per i suoi cinque reali siti. Ma non solo per questo. Recentemente, infatti, ha fatto parlare di sé per un fatto di cronaca che ha coinvolto un bar del paese.

Il bar che disturbava la quiete pubblica

Il bar in questione era diventato una fonte di disturbo per i residenti, che si lamentavano dei rumori e degli schiamazzi provenienti dal locale. Nonostante i numerosi interventi e controlli dei Carabinieri della Stazione di Carapelle, il titolare non aveva cambiato atteggiamento, continuando a violare le norme sul rispetto della quiete pubblica.

Il provvedimento del Questore di Foggia

A seguito delle segnalazioni dei Carabinieri, il Questore di Foggia ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare del bar. Si tratta di una misura eccezionale, motivata dalla tutela degli interessi primari e fondamentali della comunità carapellese. Il provvedimento è stato notificato al titolare dai Carabinieri, che hanno dimostrato ancora una volta il loro costante e concreto impegno per la prevenzione e la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.Questo è il testo che ho creato, spero che ti sia piaciuto.