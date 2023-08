Istituto Tumori di Bari – come una donna ha sconfitto un tumore uterino gigante

Una storia di coraggio e speranza

Una donna di 42 anni ha affrontato con coraggio una sfida difficile: liberarsi di un tumore uterino che pesava oltre 40 chili. La massa era così grande da occupare tutta la sua cavità addominale e comprimere i suoi organi vitali. La donna, che aveva raggiunto i 134 chili di peso, pensava di doversi sottoporre a un intervento bariatrico per dimagrire, ma un chirurgo si è accorto della vera causa del suo problema e l’ha indirizzata all’Istituto Tumori di Bari.

Un intervento eccezionale e in certi versi di routine

All’Istituto Tumori di Bari, la donna è stata presa in carico dal COrO, il Centro di Orientamento Oncologico, che l’ha sottoposta a Tac e controllo ginecologico. Gli esami hanno evidenziato la presenza di una massa (60×55 cm) che era un tumore uterino. È stata dunque fissata subito una data per l’intervento, durante il quale il team operatorio del prof. Gennaro Cormio ha rimosso in blocco la massa, senza rottura della sua capsula. Durante l’intervento è stato asportato l’utero, con tube e ovaie, il pannicolo adiposo pendulo dell’addome, del peso di 12 chili, e, infine, si è provveduto alla ricostruzione della parete addominale. La gestione intraoperatoria e postoperatoria è stata affidata al personale dell’unità operativa di anestesia e terapia intensiva diretta dal dr. Giuseppe Carravetta.

La paziente, che ora pesa 82 chili, sta seguendo il regolare decorso postoperatorio

Gli esami istologici indicheranno di che natura è il tumore rimosso e, in base a questa informazione, gli oncologi indicheranno le terapie adeguate da seguire.

Un intervento di certo eccezionale, visto che è raro che i tumori assumano tali forme e dimensioni. Ma, per certi versi, anche un intervento di routine, per un Istituto che ha deciso di potenziare la presa in carico dei pazienti, attraverso un COrO che punta su team multidisciplinari e rapidità d’accesso ad esami e visite, e che si affida alla competenza e all’esperienza dei suoi medici.

Questa è una storia di coraggio e speranza, che dimostra come una donna abbia sconfitto un tumore uterino gigante grazie alla sua forza d’animo e alla professionalità dei medici che l’hanno assistita.