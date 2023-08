Accoltellato vicino al lido

Un guardiano di un lido di Torre Santa Sabina, frazione di Carovigno, è stato ferito da arma da taglio intorno alle 2 di notte del 15 agosto 2023. I carabinieri cercano di chiarire i fatti.

La scoperta e il soccorso

Un passante ha notato un uomo sanguinante nei pressi dell’area docce del lido T-Beach, località Mezzaluna. Ha chiamato subito il 118 e i carabinieri. I sanitari sono arrivati e hanno soccorso il malcapitato. Poi, la corsa verso l’ospedale Perrino di Brindisi. Il ferito è un 32enne di origine gambiana, che lavora come guardiano per il lido. Sul suo corpo aveva diverse ferite da arma da taglio. Era cosciente, ma in condizioni serie.

Le indagini e le ipotesi

I carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le circostanze dell’accaduto. La vittima è stata trasferita presso l’ospedale di Lecce in prognosi riservata. Non si esclude nessuna pista: si tratta di una lite sfociata in violenza, o di un’aggressione premeditata? Il 32enne è stato accoltellato sul posto, o in un altro luogo? Chi sono i responsabili, e qual è il movente? Al momento, non ci sono testimoni o telecamere che possano fornire elementi utili. I militari attendono di poter interrogare il giovane, quando le sue condizioni lo permetteranno.