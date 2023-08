Piero Angela e la Puglia: un amore di scienza

Piero Angela è stato uno dei più grandi divulgatori scientifici della televisione italiana. Con le sue trasmissioni, ha insegnato a generazioni di spettatori la bellezza e la complessità del mondo naturale, animale e umano. Ma Piero Angela aveva anche un legame speciale con la Puglia, una regione che ha visitato più volte e che ha onorato con il suo sapere e la sua umiltà.

Una laurea honoris causa in veterinaria

Nel 2004, l’Università di Bari gli conferì la laurea honoris causa in veterinaria, una delle dodici che ha ricevuto in vita. Le motivazioni erano legate alla sua profonda conoscenza dei vari aspetti biologici, socio-economici ed emotivi che legano gli uomini agli animali, e alle sue competenze nel campo dell’etologia, della medicina, delle scienze alimentari e dell’ecologia. In quell’occasione, Piero Angela tenne una lectio magistralis su “Cultura scientifica e televisione”, in cui illustrò i criteri e le sfide della sua attività di comunicatore.

Un sigillo d’oro e la sacra manna di San Nicola

Nel 2018, Piero Angela tornò a Bari per omaggiare il Dipartimento di Medicina Veterinaria, che aveva vinto un finanziamento come dipartimento d’eccellenza. L’Università gli consegnò il sigillo d’oro, il massimo riconoscimento accademico. Inoltre, il sindaco di Bari Antonio Decaro gli donò la sacra manna di San Nicola, a conferma del rapporto tra il giornalista e la città. Piero Angela si dimostrò sempre grato e affettuoso verso la Puglia, una terra che amava per la sua storia, la sua cultura e la sua gente.

Piero Angela ci ha lasciato il 13 agosto 2022, a 93 anni. Prima di morire, ha scritto una lettera ai suoi fan, in cui li ha invitati a cercare l’eccellenza, non solo il lavoro. Un messaggio che rimarrà impresso nella memoria di chi lo ha seguito e ammirato.