Taranto – Trovata la madre del bimbo abbandonato

È stata individuata e rintracciata la madre del neonato che è stato recentemente trovato vicino a un cassonetto dei rifiuti nel centro di Taranto.

Si tratta di una cittadina georgiana, secondo quanto riportato da fonti sanitarie e confermato dall’AGI.

La donna sarà presto condotta al pronto soccorso dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove verrà successivamente trasferita al reparto di Ginecologia.

Alcune informazioni suggeriscono che la madre si era presentata questa mattina al punto di primo intervento dell’Ospedale Moscati, l’altro ospedale di Taranto, per un controllo medico.

I vigilanti dell’ospedale hanno notato la sua presenza e le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state messe a disposizione della polizia per le indagini.

Fin dall’inizio, i medici avevano sottolineato l’importanza di fornire assistenza immediata alla madre, considerando che il neonato è stato trovato ancora con il cordone ombelicale attaccato.

Il bambino, chiamato Lorenzo dal personale dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (Utin), sta bene con un peso di 3 chili ed è sotto osservazione.

Subito dopo il ritrovamento, le autorità di polizia hanno avviato un’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Nel centro di Taranto, precisamente all’incrocio tra le vie Principe Amedeo e Pisanelli, due passanti stavano passeggiando con i loro cani, che improvvisamente hanno iniziato ad abbaiare.

Dopo che gli abbaiamenti sono cessati, i due passanti hanno distintamente udito il pianto del neonato, che si trovava all’interno di una borsa di tela simile a quelle utilizzate per la spesa. La donna dei due passanti si è chinata per vedere meglio, innescando così la scoperta. Entrambi sono rimasti molto colpiti e commossi dalla scena.

Il COMUNICATO STAMPA DELL’ASL IN MERITO

Taranto, 12 agosto 2023 – Neonato abbandonato in cura presso il SS. Annunziata

La ASL Taranto comunica che in data odierna, alle ore 07:26, presso il Servizio di Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Centrale SS. Annunziata è giunto tramite il Servizio del 118 un neonato a termine di sesso maschile abbandonato e ritrovato in prossimità delle vie centrali della città di Taranto.Il piccolo è stato immediatamente trasferito in UTIN per le cure e l’adeguata assistenza; è in condizioni cliniche stabili, di peso adeguato all’età gestazionale e costantemente monitorato per i parametri vitali.

È importante ricordare che già dal 1997 la legge italiana tutela la diade madre figlio assicurando in ospedale il parto in anonimato e consentendo di garantire la massima riservatezza, garantendo interventi sanitari adeguati ed efficaci a tutela della salute degli stessi.

Il neonato, appena giunto al presidio ospedaliero, è stato prontamente preso in carico dal prof. Federico Schettini e dalla dr.ssa Lucrezia De Cosmo, direttrice dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale.

“Ringrazio tutti gli operatori sanitari intervenuti questa mattina per salvare il neonato – afferma Vito Gregorio Colacicco, direttore generale della ASL Taranto – Seguo personalmente e costantemente la situazione, consapevole che il piccolo è in ottime mani: i nostri medici e infermieri garantiranno al piccolo tutte le cure e l’affetto necessari.”

