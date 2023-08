Un neonato è stato abbandonato vicino a un cassonetto dei rifiuti in pieno centro a Taranto. A trovarlo, una donna che passeggiava con i suoi cani, attirata dai suoi pianti. Il piccolo, di poche settimane, è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove si trova in buone condizioni. Lo riporta Telenorba, citando fonti della polizia. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

