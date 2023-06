Lecce – Un bimbo di appena un anno e due mesi non si è più svegliato dal suo sonno.

Un sonno senza fine

Una tragedia s’è abbattuta su Casamassella, piccolo borgo di mille anime. Un bimbo di appena un anno e due mesi non si è più svegliato dal suo sonno. I genitori, disperati, hanno chiamato il 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Il medico ha confermato il decesso per cause naturali.

Un dolore incolmabile

Il bimbo era il più piccolo di tre fratelli. Era stato male per qualche giorno, con febbre, e aveva visto il pediatra. Ma nessuno si aspettava una fine così improvvisa e crudele. Il suo corpicino non presentava segni di violenza o incidente. Solo una profonda tristezza negli occhi dei suoi cari.

Un silenzio assordante

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia per gli accertamenti di rito. Il pubblico ministero ha disposto la consegna della salma ai genitori. Il borgo, solitamente tranquillo, è stato scosso dal passaggio delle sirene e dal pianto dei familiari. Un silenzio assordante ha avvolto la villetta dove si è consumata la tragedia.