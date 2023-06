Antonio Rubino: Il Nuovo Direttore di Ulimissime e News Italy News

Da qualche giorno, Antonio Rubino, 63 anni l’8 luglio prossimo, è il nuovo direttore del quotidiano on line Ulimissime e dell’Agenzia di Stampa Nazionale News Italy News.

Il nostro direttore ha assunto questa posizione dal primo giugno, guidando personalmente due dei punti di riferimento informativi più noti in Italia, e non solo.

Questi portali di notizie, Ulimissime.eu e Ultimissime.net, pubblicano continuamente aggiornamenti riguardo una vasta gamma di argomenti, dalla politica alla cultura, dallo sport alla formazione, dall’ambiente alla salute e benessere, dal business all’economia, fino alle ultime tendenze della moda e alle opportunità tecnologiche.

Non mancano poi le rubriche dedicate al mondo dello spettacolo, al gossip e ai media.

Rubino ha costruito la sua reputazione nel corso degli anni come giornalista, editore ed organizzatore di eventi ma, più di tutto, si definisce un operatore della comunicazione e del marketing, capace di manifestarsi attraverso le forme più variegate.

Un talento che si rispecchia pienamente nell’approccio versatile e complesso dei portali che ora dirige.

Nel corso di una recente intervista, Rubino ha parlato della sua nuova posizione e del suo legame con la sua terra natale, la Puglia, dichiarando: “La mia pugliesità è ben nota. Resterà la mia collaborazione giornaliera con il Gruppo Puglia Press, ma la decisione di affrontare questa nuova sfida è la consapevolezza di avere dei collaboratori in diverse regioni.”

Rubino ha proseguito esprimendo la sua volontà di portare l’attenzione anche sulle eccellenze del suo territorio. “Sarà anche l’occasione di parlare dei pugliesi, della Puglia, delle sue eccellenze,” ha affermato, “con l’obiettivo di creare autorevolezza, un risultato che porterà dei ritorni non solo in termini di immagine”.

Con una redazione di collaboratori fidati e una rete di partnership con agenzie nazionali ed internazionali, i siti promettono di offrire una copertura giornalistica minuto per minuto che riguarda l’Italia, l’Europa ed il mondo.

Rubino ha però dichiarato che si concederà un periodo di rodaggio di 30 giorni, un passo saggio per assicurare una transizione fluida e per comprendere a fondo le esigenze del nuovo ruolo, prima di procedere a ritmi naturali.

La nomina di Antonio Rubino rappresenta una tappa importante per Ulimissime e News Italy News.

La sua esperienza, la sua professionalità e la sua visione sono esattamente quello che questi portali richiedono per crescere e prosperare ulteriormente.

Rubino è un direttore che conosce il valore delle storie e che ha sempre dimostrato un grande rispetto per la verità e l’integrità giornalistica.

La sfida che attende Antonio Rubino non è piccola: la direzione di due importanti punti informativi non solo per la nostra regione, ma anche per l’intera Italia, e oltre.

Ma se c’è una persona che può accogliere una sfida di tale portata, è sicuramente Antonio Rubino.

Gli facciamo un grande in bocca al lupo per questo suo nuovo, importante incarico.