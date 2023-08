Nomadi in concerto a Poggiorsini: 60 anni di rock italiano

La band storica dei Nomadi che quest’anno celebra i suoi 60 anni di carriera è salita venerdi 11 agosto sul palco a Poggiorsini (Bari) per un concerto gratuito, in Piazza Alcide De Gasperi. Un evento che ha richiamato una folla di fan entusiasti, pronti a cantare insieme le canzoni che hanno segnato la storia del rock italiano.

La nascita dei Nomadi e il loro successo

I Nomadi nascono nei primi anni 60 tra Modena e Reggio Emilia, per iniziativa di Beppe Carletti e Augusto Daolio. Il nome scelto è un po’ casuale, ma forse anche profetico, visto che la band si caratterizzerà per la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti musicali e sociali. L’esordio avviene nel 1963 e da allora i Nomadi non si sono mai fermati, pubblicando oltre 40 album e partecipando a numerosi festival e manifestazioni. Tra i loro brani più famosi, ricordiamo “Io vagabondo”, “Dio è morto”, “Noi non ci saremo” e “Canzone per un’amica”.

Il concerto di Poggiorsini: emozioni e musica

Il concerto di Poggiorsini è stato uno dei momenti più attesi dai fan dei Nomadi, che hanno potuto assistere a una performance eccezionale della band, guidata dal tastierista Beppe Carletti, unico membro originale rimasto.

Sul palco si sono alternati i vari componenti della formazione attuale, tra cui il cantante Yuri Cilloni, il chitarrista Cico Falzone, il bassista Massimo Vecchi e il batterista Daniele Campani. Il pubblico ha seguito con entusiasmo le canzoni dei Nomadi, accompagnandole con le voci e le mani. Un’atmosfera di festa e di condivisione, che ha reso omaggio a una band che ha fatto la storia della musica italiana.