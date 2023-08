Viggiano quanto entusiasmo per una asticella

Viggiano è diventata una meta turistica per i tifosi del Martina Calcio, che vogliono vedere l’asticella.

Un trofeo inaspettato

Chi avrebbe mai pensato che un’asticella potesse scatenare tanta passione? Eppure, è quello che sta succedendo a Viggiano, dove il presidente Soldano ha alzato l’asticella che sembra provenire dal corner di destra dello stadio San Nicola, in occasione di Martina Franca – Juventus.

Una meta turistica irresistibile

Da quel giorno, Viggiano è diventata una meta turistica irresistibile per i tifosi martinesi, che arrivano in massa con le loro sciarpe estive per guardare l’asticella sollevata dal presidente Soldano.

Una toccata, si tratta di un gesto scaramantico, ma anche di un modo per celebrare la gloria della squadra del cuore, che ha fatto sognare una città intera, solo con l’asticella… figuriamoci se puoi tutto si incastra alla perfezione.

L’entusiasmo è tale che si parla già di organizzare dei pullman per le trasferte della prossima stagione, quando il Martina affronterà le rivali di un campionato che si preannuncia avvincente.

L’asticella di Viggiano è diventata così un fenomeno mediatico, che attira l’attenzione di giornali e televisioni. Ma soprattutto, è diventata un motivo di orgoglio e di gioia per i martinesi, che non si stancano mai di ripetere: “Martina nel Cuore”.