Mega Store paralizza Martina Franca.

Ecco cosa succede quando piazzi un Mega Store nel bel mezzo di Martina Franca: tutto va in tilt.

Il traffico era già un casotto con il cavavalcaferrovia, con il passaggio a livello di Via Massafra, ma ora è proprio un casino.

Ogni auto sembra chiedersi: “Ma chi ha avuto questa brillante idea?“

E come se non bastasse il normale traffico, quel percorso obbliga al passaggio pure i camion. Sì, quei giganteschi mezzi pesanti che, già di loro, hanno problemi a girare in certe strade.

E dove li mettiamo? Proprio sulla strada che attraversa il nuovo Mega Store, ovviamente!

A proposito di scuole, con le medie della Grassi lì vicino, cosa succederà quando suonerà la campanella?

Cosa accadrà quando iapriranno le scuole?

Ogni genitore si chiede come farà a prendere in tempo il proprio figlio senza rimanere intrappolato tra una fila di auto e un camion in sosta.

E parlando di scuole, non dimentichiamoci dei licei vicino al Pergolo e del Palazzetto dello sport.

Come faranno gli studenti a raggiungere le loro destinazioni con tutto questo traffico?

Ma le strade coinvolte da questa situazione, mentre i Vigili Urbani sono intenti in altre zone a fare multe sulle auto fuori posto, sono solamente: Via Alessandro Fighera, Viale dei Lecci, Viale Stazione, Cavalcaferrovia, Strada Pergolo, Via Massafra e Corso dei Mille.

Mega Store a Martina Franca: Città bloccata con sottofondo di clacson.

Poche direte voi

Ah, e c’è un dettaglio che non va dimenticato: un altro supermercato, proprio di fronte. Come dire, il sale sulla ferita.

Molti si chiedono come sia stato possibile dare il via libera a un progetto del genere in così poco tempo. Autorizzazioni fino all’ultimazione in soli 8 mesi? Davvero? E già girano voci di possibili indagini sulla rapidità di queste procedure.

Bisognerebbe affidare alla stessa impresa che, per la verità non è stata altrettanto celere nella realizzazione del Parcheggio Orti del Duca, lì se l”è presa comoda con enormi ritardi.

Ma magari si potrebbe fare ‘ultimizzare la SS 172 nei due sensi di marcia in Zona San Paolo, ma forse lì non si tratta di … “magna, magna ” (Non fraintedete, ci riferiamo agli alimenti venduti dal Mega Store)

Intanto, il Sindaco e la sua banda di Assessori e Consiglieri Comunali di entrambi gli schieramenti sono stati in letargo negli ultimi otto mesi, evitando il controllo sulla questione autorizzazioni; zona a servizi; zona B senza piano attuativo; beh da oggi saranno sotto l’occhio del ciclone.

Ogni mossa, ogni parola, sarà analizzata, e non c’è dubbio che qualche domanda scomoda verrà fatta.

C’è chi spera che, con il passare dei giorni, la situazione si calmi. Oggi ci sono le offerte sotto costo, ma domani tutto potrà tornare nella normalità.

Quella struttura poteva tranquillamente sorgere, senza polemiche, in un’altra zona, in una città già sotto assedio da ogni parte si provenga ( vedi SS 172), ma con settembre alle porte e la riapertura delle scuole, il peggio potrebbe essere ancora davanti a noi.

Forza Martina Franca, ce la puoi fare! E se non ci riesci da sola, puoi sempre ricorrere a “Mandrake” che di professione fa il Mago o forse no, l’influencer